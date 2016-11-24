Геращенко: сьогодні був перший саміт, на якому Євросоюз виправдовувався, а Україна вимагала

Про це вона написала на Facebook за підсумками 18-го саміту Україна – ЕС.

«Перший саміт Україна- ЄС, де Україна не просить, а вимагає. Від ЄС – виконати свою частину зобов’язань в питанні безвізу. Перший саміт ЄС- Україна, де Україну не вичитують як нерадивого учня, а вибачаються. Це була відкрита і часом жорстка розмова, де українська делегація дуже чітко відстоювала позиції і по безвізу, і по Угоді, і неможливості зміни її тексту, і по санкціям проти РФ, що продовжує війну проти України», – наголосила Геращенко.

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«Це перший саміт, де ЄС виправдовується. Але нам потрібні не виправдання, не співчуття і занепокоєння, а чітка послідовно відповідальна позиція ЄС, в т.ч. по безвізу. І в цьому контексті я вважаю саміт дуже важливим – це хороший шанс для української сторони дуже відверто говорити і вимагати послідовної і відповідальної позиції», – додала перший віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі пройшов 18-й саміт Україна-ЄС. За його підсумками президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вважає можливим прийняти рішення про запровадження ЄС безвізового режиму для України до кінця року.

Разом з тим президент Європейської Ради Дональд Туск запевнив, що ніхто в ЄС не зацікавлений в блокуванні безвізового режиму для України. Він також заявив, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС повинна бути ратифікована.

В свою чергу президент України Петро Порошенко наголосив на неприпустимості затягування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і закликав ЄС своєчасно виконати взяті на себе зобов’язання щодо надання безвізового режиму.

За словами глави держави, Україна отримає безвізовий режим після врегулювання «стилістичних» розбіжностей у структурах ЄС.