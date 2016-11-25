Янукович не погодився б на відеодопит без прямого наказу Путіна - радник глави МВС

Про це повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає "112 Україна".

"Ми, безумовно, забезпечимо охорону громадського порядку. Кілька хвилин тому я спілкувався з керівництвом суду, де все це буде проходити (допит Януковича – Ред.). Вони мені розповіли, як буде здійснюватися ця процесуальна дія. Буде два зали. Один основний, де буде здійснюватися безпосередньо процес, куди будуть допущені адвокати, потерпілі, прокурори, сам суд, частина журналістів. І другий зал, де буде виведено на екран і де також представники ЗМІ зможуть споглядати", – сказав радник глави МЗС.

Шкіряк зазначив, що відеодопит буде відкритим та публічним. "У цьому мене запевнили", – сказав радник.

Він додав: "Логічно, якщо вони ("беркутівці" – Ред.) будуть брати участь у цьому процесі".

Читайте такожЛуценко про допит Януковича: чергова піар-акція про "нелегітимну київську хунту"

"Особисто я вважаю це абсолютною профанацією. Хоча це законна процесуальна дія, я маю на увазі відеодопит. Але переконаний у тому, що російська сторона щонайменше використає цей допит. Янукович, мабуть, сьогодні всю ніч сидів і вивчав ті інструкції, що йому написали в Луб'янці, бо без прямого наказу Путіна він би на це не погодився", – сказав Шкіряк, додавши, що наразі це засудження нам необхідне.

Говорячи про зв'язок пожежі у центрі Києва і допиту Януковича, радник міністра сказав: "У нас всі настільки захопилися конспірологією... Я хочу всіх заспокоїти, ніякої загрози, пошкодження електромереж або неможливості проведення засідання та відеотрансляції немає. Це штатна ситуація, які, на жаль, трапляються. Те, що це відбулося за 700 м від будівлі, це просто збіг обставин. Насправді це не загрожувало відключенням світла на найближчих вулицях... Тому все спокійно, все нормально. Ніяких проблем і ніяких перешкод трансляції не буде".

Довідка УНІАН. Святошинський райсуд Києва розглядає справу стосовно п'яти екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

У травні цього року суд вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі. У липні суд розпочав технічну підготовку до дистанційного допиту екс-президента.

Початок допиту Януковича заплановано сьогодні на 13.00.