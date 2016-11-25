Янукович не погодився б на відеодопит без прямого наказу Путіна - радник глави МВС
Російська сторона щонайменше використає відеодопит колишнього президента України Віктора Януковича.
Про це повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає "112 Україна".
"Ми, безумовно, забезпечимо охорону громадського порядку. Кілька хвилин тому я спілкувався з керівництвом суду, де все це буде проходити (допит Януковича – Ред.). Вони мені розповіли, як буде здійснюватися ця процесуальна дія. Буде два зали. Один основний, де буде здійснюватися безпосередньо процес, куди будуть допущені адвокати, потерпілі, прокурори, сам суд, частина журналістів. І другий зал, де буде виведено на екран і де також представники ЗМІ зможуть споглядати", – сказав радник глави МЗС.
Шкіряк зазначив, що відеодопит буде відкритим та публічним. "У цьому мене запевнили", – сказав радник.
Він додав: "Логічно, якщо вони ("беркутівці" – Ред.) будуть брати участь у цьому процесі".
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"Особисто я вважаю це абсолютною профанацією. Хоча це законна процесуальна дія, я маю на увазі відеодопит. Але переконаний у тому, що російська сторона щонайменше використає цей допит. Янукович, мабуть, сьогодні всю ніч сидів і вивчав ті інструкції, що йому написали в Луб'янці, бо без прямого наказу Путіна він би на це не погодився", – сказав Шкіряк, додавши, що наразі це засудження нам необхідне.
Говорячи про зв'язок пожежі у центрі Києва і допиту Януковича, радник міністра сказав: "У нас всі настільки захопилися конспірологією... Я хочу всіх заспокоїти, ніякої загрози, пошкодження електромереж або неможливості проведення засідання та відеотрансляції немає. Це штатна ситуація, які, на жаль, трапляються. Те, що це відбулося за 700 м від будівлі, це просто збіг обставин. Насправді це не загрожувало відключенням світла на найближчих вулицях... Тому все спокійно, все нормально. Ніяких проблем і ніяких перешкод трансляції не буде".
Довідка УНІАН. Святошинський райсуд Києва розглядає справу стосовно п'яти екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
У травні цього року суд вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі. У липні суд розпочав технічну підготовку до дистанційного допиту екс-президента.
Початок допиту Януковича заплановано сьогодні на 13.00.