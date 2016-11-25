Сьогодні відбудеться відеодопит Януковича

Початок допиту Януковича заплановано на 13.00 за київським часом.

Крім колишнього глави держави, суд допитає екс-командувача Внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка.

Обидва під час відеозв'язку перебуватимуть у Ростовському обласному суді в Росії.

Віктор Янукович та Станіслав Шуляк є свідками у справі п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивствах активістів Майдану у лютому 2014 року.

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Раніше прокурор у справі екс-«беркутівців» Олексій Донськой не виключив виникнення технічних проблем з відеозв'язком під час допиту Януковича.

У свою чергу адвокат екс-президента Віталій Сердюк підтвердив участь Януковича у допиті в режимі відеозв'язку і закликав забезпечити надійний відеозв'язок між Святошинським райсудом Києва і Ростовським обласним судом для допиту екс-президента.

Перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова висловила сумнів в тому, що в Святошинському райсуді відбудеться запланований на 25 листопада допит Януковича у режимі відеозв'язку.