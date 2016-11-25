Адвокати допускають відеоконференцію з СІЗО, якщо екс-"беркутівців" не доставлять до суду

Як передає кореспондент УНІАН, адвокати обвинувачених підтримують цю пропозицію, вони навіть погодились на проведення відеоконференції з СІЗО, якщо обвинувачених не буде доставлено.

Нагадаємо, сьогодні має відбутися допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі онлайн. Відсутність обвинувачених стала причиною оголошення перерви засідання.

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При цьому у залі засідань Святошинського та Ростовського судів обговорюється можливість перенесення слухання.

Сам Янукович наполягає на проведення відеодопиту саме сьогодні. «Це моя особиста ініціатива. Я зацікавлений щоб була з’ясована істина», - сказав він.