Адвокати допускають відеоконференцію з СІЗО, якщо екс-"беркутівців" не доставлять до суду
13:49, 25 листопада 2016Політика
341 0
Захисники потерпілих у справі проти п’ятьох екс-«беркутівців» та прокурори виступають проти проведення засідання Святошинського райсуду Києві без обвинувачених, яких не доставили до суду.
Адвокати екс-«беркутівців» згодні на відеоконференцію з СІЗО / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, адвокати обвинувачених підтримують цю пропозицію, вони навіть погодились на проведення відеоконференції з СІЗО, якщо обвинувачених не буде доставлено.
Нагадаємо, сьогодні має відбутися допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі онлайн. Відсутність обвинувачених стала причиною оголошення перерви засідання.
Читайте такожПерший виступ Януковича на суді: екс-президент заговорив українською
При цьому у залі засідань Святошинського та Ростовського судів обговорюється можливість перенесення слухання.
Сам Янукович наполягає на проведення відеодопиту саме сьогодні. «Це моя особиста ініціатива. Я зацікавлений щоб була з’ясована істина», - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter