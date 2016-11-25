Відеодопит Януковича: суд вирішив взяти перерву на 20 хвилин через відсутність обвинувачених

Суд у справі вбивства людей під час Євромайдану, під час якого заплановано допит екс-президента України Віктора Януковича як свідка у режимі відеоконференцзв'язку оголосив перерву.

Перерву оголошено на на 20 хвилин.

При цьому у залі засідань Святошинського та Ростовського судів обговорюється можливість перенесення слухання.

Сам Янукович наполягає на проведення відеодопиту саме сьогодні.

Читайте такожПерший виступ Януковича на суді: екс-президент заговорив українською«Це моя особиста ініціатива. Я зацікавлений щоб була з’ясована істина», - сказав він.

У Києві декілька десятків людей блокують виїзд екс-«беркутівців» із Лук’янівського СІЗО до Святошинського суду, де має відбутись допит колишнього президента Віктора Януковича у режимі відео конференції.

Учасники акції заявляють, що хвилюються, що Янукович може сказати, що екс-«беркутівці», яких підозрюють у вбивствах на Майдані, не винні.