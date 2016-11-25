Янукович стверджує, що він "за" територіальну цілісність України

Про це колишній президент України Віктор Янукович заявив під час прес-конференції.

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"Я за те, щоб Донбас був у складі України, була збережена територіальна цілісність України", - заявив Янукович.

"Потрібно створювати широку автономію, тому що знадобиться дуже багато часу для того, щоб з'явилась якась довіра, повага у людей одне до одного. Я маю на увазі Донбасу з Україною. Може це гостре протистояння, яке є, і ненависть - вляжеться, відновиться Донбас і люди стану добрішими, повернуться на свою землю. Але територіальна цілісність України повинна бути дотримана. Сьогодні без надання широкої автономії цього регіону вирішити це питання практично неможливо", - додав він.