У Харкові суд продовжив арешт для активіста "антимайдану" на прізвисько "Топаз"

У Харкові суд продовжив термін тримання під вартою для активіста «антимайдану» Ігната Кромського, відомого під прізвиськом "Топаз", який брав учать у захопленні будівлі облдержадміністрації та масових безладах у березні 2014 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 28 жовтня, ухвалив Київський райсуд Харкова.

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Тримання під вартою «Топазу» продовжили до 26 грудня 2016 року.

Крім цього, у зв’язку зі звільненням судді Сергія Діденка, який слухав справу Кромського, та призначенням на його місце судді Вікторії Чередник було ухвалене рішення про початок слухання заново.

Засідання призначене на 11:00 21 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Ігнат Кромськой, відомий під прізвиськом «Топаз», був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня 2014 року будівлі Харківської ОДА.

29 березня 2014 року суд обрав йому міру запобіжного заходу в вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня Кромськой, зрізавши браслет, втік. У квітні його затримали співробітники СБУ, однак 12 вересня Київський райсуд змінив міру запобіжного заходу для Кромського на особисте зобов’язання.

3 жовтня до Київського райсуду Харкова повторно направлений обвинувальний акт стосовно Кромського.

Він не був затриманий, судові засідання не відбувались він не з’являся в органи слідства. 6 листопада суд дав дозвіл на затримання Кромського та примусове доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу. 17 грудня з’явилася інформація про його затримання на кордоні при спробі втечі до Росії.

21 січня 2015 р. Київський районний суд Харкова повернув до прокуратури обвинувальний акт у справі Кромського оскільки прокуратура не виконала ст. 290 КПК України щодо ознайомлення сторін кримінального провадження з матеріалами справи.

Довідка УНІАН. Кромськой підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) ККУ.