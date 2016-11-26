Порошенко нагадав Москві, що Голодомор неможливо викреслити з історії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час вшанування пам’яті жертв голодоморів сьогодні в Києві.

«Апологети заперечення Голодомору-геноциду живуть здебільшого в одній географічній точці. Вони ховають від науковців архівні документи та судом забороняють відповідні праці українських авторів», - заявив він.

«Можна, звичайно, зачистити від книжок про Голодомор багатостраждальну Бібліотеку української літератури у Москві. Але ж із історії Голодомор викреслити неможливо», - додав президент.

Також Порошенко висловив упевненість, що організатори Голодомору вже горять в «гієні вогняній».

«Злочини проти людяності не мають терміну давності. З об’єктивних причин організаторів Голодомору неможливо покарати, але вірю, що вони вже горять в «гієні вогняній». Ми ж маємо виконати святий обов’язок перед пам’яттю мільйонів закатованих голодом українців – ми маємо зберегти Україну, єдину, незалежну, соборну», - заявив він.

«Як президент відчуваю відповідальність за збереження нашої незалежності та соборності не лише перед теперішнім поколінням, але й перед мільйонами тих, які дивляться на нас із оцього наразі холодного неба. Запорукою нашої перемоги може бути лише непохитна єдність українського народу», - додав президент.

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«Днями виповнюється рівно десять років, коли Верховна Рада ухвалила закон, яким Голодомор 1932-1933 років визнано геноцидом… Таку оцінку тих трагічних подій підтримує переважна більшість українців. Я як народний депутат теж голосував за цей закон. Десятки країн світу кваліфікують цей злочин тоталітарного режиму саме як геноцид», - зазначив Порошенко.

«Я щойно підписав указ "Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу", в якому, в тому числі, дав доручення Міністерству закордонних справ продовжувати роботу щодо визнання світовою спільнотою, іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору геноцидом українського народу», - додав президент.