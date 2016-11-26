Порошенко: Голодомор 30-х років є прямим наслідком втрати Україною державності у 20-х роках

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час вшанування пам’яті жертв голодоморів сьогодні в Києві.

«Геноцид тридцятих років – це прямий наслідок втрати державності в двадцятих роках. Окупація України радянською Росією стала можливою внаслідок роз’єднання та внутрішніх чвар політичних сил молодої Української держави. Вони входили і виходили з коаліцій; розгойдували вулицю; плели один проти одного хуторянські інтриги і навіть піднімали повстання. Вони наївно вірили, що отаманщина – найкраща форма демократії», - сказав він.

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«Неначе позакладало; неначе було їм пороблено… Захоплені внутрішньою війною всіх проти всіх, вони ніби і не помічали чорної хмари, яка сунула на Україну з півночі, сходу та півдня. Не чули розкатів грому і не бачили смертоносної блискавки, аж поки нею і не повбивало», - додав президент.

«Колективізація й придушення опору селянства, винищення української інтелігенції та ліквідація української Церкви не дали того результату, на який розраховували в Москві. І тоді тоталітарний режим спланував Голодомор та втілив його в масштабах геноциду», - зазначив Порошенко.

«Метою імперії було знищення будь-яких можливостей для національного самовизначення України. Реалізація цієї мети передбачала ліквідацію національно свідомої частини тогочасного суспільства, насамперед селян та інтелігенції», - сказав він.

Нагадаємо, щороку о 16.00 громадяни запалюють свічки і встановлюють їх на підвіконнях або на балконах, вшановуючи таким чином пам’ять мільйонів українців, яких було вбито.