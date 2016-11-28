Допит Януковича буде забезпечено - радник Авакова

Про це Варченко повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Транспортування (екс-"беркутівців", – ред.) будуть здійснювати відповідні структури, поліція буде забезпечувати громадський порядок. Минулого разу ми мали ситуацію, коли не мали права повторити чергову революцію в ім'я Януковича, і цього не було допущено. Сьогодні ми сподіваємося, що знайдено варіант, щоб допитати, м'яко кажучи, "свідка", оскільки він повинен бути обвинуваченим. Допит, гадаю, буде забезпечено, в тому числі відповідними технічними засобами", – говориться у заяві Варченка.

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"Повідомлень на подібну тему (акції, – ред.) у мене немає. Поряд з тим ми не виключаємо, що подібні заходи можуть бути", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Святошинському суді Києва в режимі відеоконференції було заплановано допит Віктора Януковича у справі 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут".

Після початку засідання в суді оголосили 20-хвилинну перерву, оскільки підсудних не доставили до суду: кілька десятків людей блокували виїзд екс-"беркутівців" із Лук'янівського СІЗО. Після перерви суд ухвалив рішення перенести допит Януковича на 28 листопада.