Янукович бреше у суді: ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності
14:04, 28 листопада 2016Політика
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Під час відеодопиту колишній президент-втікач Віктор Янукович заявив, що раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.
Янукович заявив, що не притягувався до кримінальної відповідальності / Фото УНІАН
Про це передає власний кореспондент УНІАН в РФ.
На запитання, чи притягувався він до кримінальної відповідності, Янукович відповів: "Ні".
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Проте є загальновідома інформація, що , Янукович не тільки неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, а й відсидів у в'язниці двічі.
Як повідомляв УНІАН, Святошинський райсуд Києва планує допитати Януковича як свідка у справі п'ятьох колишніх "беркутівців", обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
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