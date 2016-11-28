Янукович бреше у суді: ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності

Про це передає власний кореспондент УНІАН в РФ.

На запитання, чи притягувався він до кримінальної відповідності, Янукович відповів: "Ні".

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Проте є загальновідома інформація, що , Янукович не тільки неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, а й відсидів у в'язниці двічі.

Як повідомляв УНІАН, Святошинський райсуд Києва планує допитати Януковича як свідка у справі п'ятьох колишніх "беркутівців", обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.