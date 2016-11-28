Янукович прибув на допит до суду Ростова (відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН, навколо будівлі суду посилені заходи безпеки: поліцейські чергують на кожному перехресті, з-під суду евакуюють автомобілі.

За спостереженням кореспондента УНІАН, журналістів на місці перебуває вдвічі менше, ніж 25 листопада.

Після допиту Янукович у будівлі суду планує дати чергову прес-конференцію. Минулої п‘ятниці на прес-конференції він заявив що його головна помилка в тому, що він не ввів надзвичайний стан в Україні. Тоді ж Янукович визнав, що вже після втечі 1 березня 2014 просив президента РФ Володимира Путіна ввести російську армію в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, у травні суд у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, вирішив допитати в режимі відеозв'язку колишнього президента Віктора Януковича як свідка в цій справі. 25 листопада Янукович у Ростовському обласному суді вийшов на відеозв'язок зі Святошинським райсудом м. Києва, проте активісти заблокували виїзд з Лук'янівського СІЗО, і екс-«беркутівців» не змогли доправити до суду. У зв‘язку з цим судове засідання було перенесено на сьогодні, 28 листопада, на 13.00 за київським часом. Після оприлюднення рішення Святошинського райсуду про перенесення засідання протестувальники розблокували виїзд з Лук'янівського СІЗО.

Як відомо, Янукович живе у закритому коттеджному містечку у Ростові, на публіці майже не з‘являється. Про те, що він перебуває у статусі "тимчасового прихистку", Росія визнала лише у жовтні цього року - тобто майже за 2,5 роки після втечі його з України. Сам Янукович нібито залишається громадянином України.