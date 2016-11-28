Янукович визнав: "Беркут" перевищив повноваження при розгоні Майдану
14:35, 28 листопада 2016Політика
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Екс-президент-втікач України Віктор Янукович вважає, що "Беркут" перевищив повноваження при розгоні активістів Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року.
Янукович-утікач оцінив дії "Беркуту" / Фото УНІАН
Про це він заявив під час відеодопиту в Ростовському суді.
"Беркут" перевищив свої повноваження, але це моя думка. Але це повинно було бути розслідувано", - заявив Янукович.
Читайте такожВідеодопит Януковича: екс-президент-втікач схопився за серце, коли у нього запитали адресу проживанняТакож під час відеодопиту Янукович читав з листочка про "ультраправі й олігархічні партії", які влаштовували масові розстріли на Майдані.
Як повідомляв УНІАН, Святошинський райсуд Києва допитує Януковича як свідка у справі п'ятьох колишніх "беркутівців", обвинувачених у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
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