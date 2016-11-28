Янукович визнав: "Беркут" перевищив повноваження при розгоні Майдану

Про це він заявив під час відеодопиту в Ростовському суді.

"Беркут" перевищив свої повноваження, але це моя думка. Але це повинно було бути розслідувано", - заявив Янукович.

Читайте такожВідеодопит Януковича: екс-президент-втікач схопився за серце, коли у нього запитали адресу проживанняТакож під час відеодопиту Янукович читав з листочка про "ультраправі й олігархічні партії", які влаштовували масові розстріли на Майдані.

Як повідомляв УНІАН, Святошинський райсуд Києва допитує Януковича як свідка у справі п'ятьох колишніх "беркутівців", обвинувачених у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.