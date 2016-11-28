Янукович заявив, що 20 лютого Захарченко доповів про 70-80 вбитих людей на Майдані
17:27, 28 листопада 2016Політика
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Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що 20 лютого 2014 року тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко доповів про 70-80 вбитих людей на Майдані Незалежності.
За словами Януковича, 20 лютого Захарченко доповів про 70-80 вбитих людей / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час допиту у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку як свідок у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
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На питання, про яку кількість вбитих людей на Майдані йому доповідав тодішній глава МВС Віталій Захарченко, Янукович відповів: «Я цього не пам’ятаю, я знаю, що ця кількість людей була найбільшою за всі дні протистоянь. Точно я не пам’ятаю, це було, мені здається, якщо я не помиляюсь, близько 70-80 людей, і поранених було удвічі більше».
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