Янукович заявив, що 20 лютого Захарченко доповів про 70-80 вбитих людей на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час допиту у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку як свідок у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

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На питання, про яку кількість вбитих людей на Майдані йому доповідав тодішній глава МВС Віталій Захарченко, Янукович відповів: «Я цього не пам’ятаю, я знаю, що ця кількість людей була найбільшою за всі дні протистоянь. Точно я не пам’ятаю, це було, мені здається, якщо я не помиляюсь, близько 70-80 людей, і поранених було удвічі більше».