Свідчення Януковича були нікчемними і його не раз ловили на брехні – прокурор ГПУ

Прокурор ГПУ Олексій Донський заявляє, що допит екс-президента Віктора Януковича засвідчив, що його свідчення є нікчемними, а сам він неодноразово говорив неправду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор заявив журналістам у перерві судового засідання.

“Як ми і передбачали, він не відповів на конкретні запитання. Нам треба було довести, і ми це зробили, нікчемність показань, які він надав у вільній розповіді. Він не зміг конкретно пояснити жодну обставину по тих подіях, які є предметом розгляду у суді”, - сказав Донський.

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Також він додав, що сторона обвинувачення не задоволена, що з огляду на обмеженість часу допиту не вдалося поставити більшість запитань, а також тим, що частина питань обвинувачення була знята судом.

Говорячи про те, що Януковича ловили на брехні під час допиту, Донський навів приклади, коли той, зокрема, “дав неправдиву відповідь про відсутність своїх контактів з Медведчуком, які встановлені слідством як прямими, так і побічними доказами. Також ми не почули відповіді щодо листа про введення військ, і це для нас дуже важливо, оскільки цей лист і розстріл людей на Майдані - ланки одного ланцюга. Також Янукович сказав неправду, що не зустрічався із Сурковим. Вони з ним зустрічались у «Межигір'ї», і ми знаємо про конкретний час цієї зустрічі”.

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Разом з тим Донський додав, що сьогоднішні показання Януковича не можуть бути використані в інших кримінальних справах, де він фігурує вже як підозрюваний, а не як свідок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Святошинський райсуд Києва допитує Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.