"Буде гра в мир і дружбу": Кучма заявив про неефективність "мінського формату" без США

Як сказав колишній президент України, якщо в цих держав не буде політичної волі і якщо до "мінського формату" не приєднаються, зокрема, США, то "нічого не буде", повідомляє Радіо Свобода.

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За його словами, в такому разі на переговорах у білоруському Мінську буде "гра в мир і дружбу" й будуть вирішуватися лише локальні проблеми, а українська проблема буде залишатися обіч у нинішньому стані, і Україна має мало перспектив у такій грі.

Серед іншого, наголосив Кучма, Україні буде гірше, якщо вона піде на поступки Росії щодо місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. «Там не можна проводити виборів, бо це буде не українська влада. Це та межа, якої ми не маємо права переступати в "мінському форматі", – сказав він.

Як відомо, чергове засідання Тристоронньої контактної групи і її робочих підгруп має відбутися в Мінську у вівторок. Нині в "мінському форматі" зустрічаються представники України, Росії і Організації з безпеки і співпраці в Європі, також у зустрічах беруть участь представники підтримуваних Росією збройних сепаратистських угруповань "ДНР" і "ЛНР", визнаних в Україні терористичними.