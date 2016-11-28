У Німеччині розповіли про очікування від нової зустрічі у "нормандському форматі"

Про це повідомив речник німецького зовнішньополітичного відомства Мартін Шефер у понеділок, 28 листопада, під час прес-конференції в Берліні, пише Deutsche Welle.

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На зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств України, Німеччини, Франції та Росії у білоруській столиці йтиметься про реалізацію мінських домовленостей на Сході України. За словами речника німецького МЗС, у Мінську знову буде докладено багато зусиль з боку німецького міністра закордонних справ задля урегулювання конфлікту на Донбасі. Як наголосив Мартін Шефер, у Берліні ніколи не припинять сподіватися, що сторони конфлікту все ж таки по-справжньому втілюватимуть мінські домовленості, повідомляє агентство Reuters.

Зустріч у Мінську у вівторок проведуть за ініціативою Берліна та Парижа. Очікується, що участь у ній візьмуть український міністр закордонних справ Павло Клімкін, очільник МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, його французький колега Жан-Марк Еро та керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров.

Під час попередньої зустрічі у нормандському форматі на рівні глав держав і урядів чотирьох країн у жовтні було вирішено розробити "дорожню карту" з імплементації Мінських угод.

Нагадаємо, 21 листопада президент України Петро Порошенко і канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися про проведення наприкінці листопада зустрічі керівників МЗС країн «нормандської четвірки».