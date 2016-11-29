"Друзі Росії" в Європарламенті: резолюція щодо пропаганди РФ виявила прихильників Кремля (інфографіка)
Більшість депутатів Європарламенту від Франції, Італії та Греції відхилили жорстку резолюцію Європейського парламенту, який засудив російську антиєвропейську пропаганду.
Про це свідчить аналіз голосування, проведений Votewatch Europe, передає "ЄвроПравда".
У резолюції, ухваленій 23 листопада, закликали до рішучіших дій ЄС щодо російської та ісламістської кампанії в ЗМІ. У документі йдеться, що ворожі повідомлення, особливо в соціальних мережах, прагнуть розколоти ЄС.
Резолюцію загалом підтримали 304 євродепутати, і це не надто великий показник, враховуючи, що загалом там 751 депутат. 179 виступили проти ухвалення документа, а 208 парламентарів утрималися.
Дані показують, що існують явні розбіжності всередині політичних груп Європарламенту, зокрема, серед лібералів (ALDE) і зелених (Greens/EFA), а також серед соціал-демократів (S&D).
Багато парламентарів голосували за національною ознакою, а не відповідно до рішення депутатських груп: з 69 італійських євродепутатів лише 8 підтримали резолюцію, і ця цифра ще нижча для Франції (тільки 3 євродепутати "за") і Греції (жоден грецький євродепутат не проголосував за документ).
З іншого боку, країни Центральної і Східної Європи, а також німці, бельгійці і голландці в більшості підтримали резолюцію.
Навіть партія угорського прем’єра Віктора Орбана Fidesz проголосувала на користь активніших дій у боротьбі з антиєвропейською агітацією.
Цікаво також, що критично налаштовані до ЄС партії, наприклад Консервативна партія Британії, польська "Закон і справедливість" й угорська Fidesz, схвалили боротьбу з антиєвропейською пропагандою, тоді як більш проєвропейські партії, наприклад, італійська Демократична партія (партія прем’єра Маттео Ренці) і французька Соціалістична партія (президента Франсуа Олланда), не підтримали документ.
Відбувся розкол у німецький коаліції: у той час, як Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель був ключовим прихильником резолюції, СДПН не схвалила її.
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Європарламент ухвалив резолюцію про боротьбу з ісламістською та російською пропагандою.