"Друзі Росії" в Європарламенті: резолюція щодо пропаганди РФ виявила прихильників Кремля (інфографіка)

Про це свідчить аналіз голосування, проведений Votewatch Europe, передає "ЄвроПравда".

У резолюції, ухваленій 23 листопада, закликали до рішучіших дій ЄС щодо російської та ісламістської кампанії в ЗМІ. У документі йдеться, що ворожі повідомлення, особливо в соціальних мережах, прагнуть розколоти ЄС.

Резолюцію загалом підтримали 304 євродепутати, і це не надто великий показник, враховуючи, що загалом там 751 депутат. 179 виступили проти ухвалення документа, а 208 парламентарів утрималися.

Дані показують, що існують явні розбіжності всередині політичних груп Європарламенту, зокрема, серед лібералів (ALDE) і зелених (Greens/EFA), а також серед соціал-демократів (S&D).

Багато парламентарів голосували за національною ознакою, а не відповідно до рішення депутатських груп: з 69 італійських євродепутатів лише 8 підтримали резолюцію, і ця цифра ще нижча для Франції (тільки 3 євродепутати "за") і Греції (жоден грецький євродепутат не проголосував за документ).

З іншого боку, країни Центральної і Східної Європи, а також німці, бельгійці і голландці в більшості підтримали резолюцію.

Навіть партія угорського прем’єра Віктора Орбана Fidesz проголосувала на користь активніших дій у боротьбі з антиєвропейською агітацією.

Цікаво також, що критично налаштовані до ЄС партії, наприклад Консервативна партія Британії, польська "Закон і справедливість" й угорська Fidesz, схвалили боротьбу з антиєвропейською пропагандою, тоді як більш проєвропейські партії, наприклад, італійська Демократична партія (партія прем’єра Маттео Ренці) і французька Соціалістична партія (президента Франсуа Олланда), не підтримали документ.

Відбувся розкол у німецький коаліції: у той час, як Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель був ключовим прихильником резолюції, СДПН не схвалила її.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Європарламент ухвалив резолюцію про боротьбу з ісламістською та російською пропагандою.