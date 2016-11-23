Європарламент схвалив резолюцію про боротьбу з ісламістською та російською пропагандою

Пропагандистський тиск на ЄС із Росії, а також ісламістських терористичних груп посилюється. Пропаганда прагне спотворити істину, посіяти страх, викликати сумніви і розділити ЄС. Про це йдеться в ухваленій сьогодні резолюції Європарламенту.

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Для протидії антиєвропейським кампаніям парламентарії пропонують підсилити слабку "стратегічну комунікацію" та більше інвестувати у підвищення обізнаності, освіту, онлайн - і місцеві засоби масової інформації, журналістські розслідування та інформаційну грамотність населення.

Євродепутати попереджають, що після анексії Криму та розв'язування гібридної війни на Донбасі Кремль посилив свою пропаганду проти ЄС. Вони зазначають, що "російська влада використовує широкий спектр засобів і інструментів, таких як багатомовні телеканали (наприклад, Russia Today), псевдо-інформаційні агенції та мультимедійні платформи (наприклад, Sputnik) [...], соціальні медіа та інтернет-тролів, щоб кинути виклик демократичним цінностям, розділити Європу, зібрати внутрішню підтримку і створити враження відбулася державності у східних кордонів ЄС".

У резолюції підкреслюється, що "Кремль фінансує політичні партії та інших організацій в ЄС". Документ засуджує "російську підтримку антиєвропейських організацій", таких, як крайні праві партії і популістські сили.

Також в резолюції йдеться про необхідність протистояти пропаганді радикального ісламізму.

Парламентарі закликають країни ЄС більш тісно співпрацювати, щоб захистити суспільство від вербування та підвищити стійкість до радикалізації, в тому числі, шляхом делегітимізації ідеології "Ісламської держави".

Зазначимо, що ця резолюція не має зобов'язуючої сили для країн-членів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше Чехія створила підрозділ для боротьби з російською пропагандою.