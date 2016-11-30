Порошенко шукає заміну Саакашвілі: оголошено конкурс на посаду глави Одеської ОДА

Про це йдеться у розпорядженні №280/2016-рп, розміщеному на сайті глави держави.

Розпорядженням передбачається, відповідно до частини другої статті 23 закону України "Про державну службу", оголосити конкурс на зайняття вакантної посади голови Одеської ОДА та затвердити умови проведення конкурсу на зайняття цієї посади.

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Документ набуває чинності з дня його опублікування.

В умовах проведення конкурсу на цю посаду йдеться про посадові обов'язки голови ОДА, умови оплати праці, інформацію про строковість чи безстроковість призначення на посаду, а також перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Документи приймаються до 18.00 15 грудня 2016 року.

Конкурс проводиться о 10.00 20 грудня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Також у документі містяться вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Михеіл Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.

9 листопада президент звільнив Саакашвілі з посади керівника Одеської облдержадміністрації.