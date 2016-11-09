Кабмін схвалив відставку глави Одеської ОДА Саакашвілі

13:43, 09 листопада 2016
Політика
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Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу підтримав відставку губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі.

Уряд по-тихому схвалив відставку глави Одеської ОДА Саакашвілі / Фото УНІАН

Таке рішення уряд прийняв, розглядаючи кадрові питання, передає "Українська правда".

Як уточнив один з міністрів, туди було включено питання схвалення відставки одеського губернатора. 

У порядку денному останнім пунктом вказувалося лише загальна інформація "Кадрові питання". 

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"Кадри за списком дивіться, будь ласка", - сказав прем'єр-міністр Гройсман міністрам. Зауважень не було.

"Тоді за списком рішення щодо кадрів ухвалено", - сказав прем'єр. 

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймає з травня 2015 року. Порошенко тоді сказав, що підпише указ про звільнення Саакашвілі, якщо уряд внесе відповідне подання.

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