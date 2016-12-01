Турчинов: нові загрози вимагають нестандартних підходів

На цьому він наголосив, вітаючи особовий склад та ветеранів Служби зовнішньої розвідки з нагоди їхнього професійного свята, повідомляє прес-служба РНБО.

«Складні реалії сьогодення, нові зовнішні виклики та загрози ставлять перед розвідкою відповідальні завдання, вимагають нестандартних підходів у сфері захисту національних інтересів. Завдяки самовідданій праці ви досягаєте вагомих результатів на передньому краї нашої держави, беручи участь у антитерористичній операції, а також далеко за межами України», - йдеться у тексті.

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За словами Турчинова, співробітники Служби зовнішньої розвідки з честю виконують завдання вищого державного керівництва.

«Упевнений, що ваша ефективна робота, діяльність на випередження стануть запорукою вагомих досягнень у забезпеченні безпеки суспільства і держави від зовнішніх загроз», - зазначив Турчинов.

Крім того, він подякував ветеранам розвідки за працю та вагомий внесок у патріотичне виховання молодого покоління.

«З нагоди професійного свята сердечно бажаю всьому особовому складу міцного здоров’я, оптимізму і впевненості у власних силах, спрямованих на вирішення покладених завдань. Успішної Вам реалізації життєвих планів і задумів, злагоди та сімейного добробуту, наснаги і нових звершень в ім’я України!», - додав секретар РНБО.