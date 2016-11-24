У Росії вправляються у мистецтві пропаганди: лякають Білорусь "українськими карателями", які скинуть Лукашенка (відео)

Подібні висновки ведучий зробив з буцімто отриманого ним листа свого "однокашника" - старшого офіцера ЗСУ, з яким він разом навчався у львівському військовому училищі, пише ТСН.ua.

Читайте також"Карателі" й "бандерівці" не допомогли: росіян стали більше хвилювати корупція і зростання цін, ніж війна в Україні

"Мені лист тут надіслав однокашник з України. Злий, такий образливий, з погрозами. Знищую, пише, і буду знищувати всіх росіян і ваших дітей. Він, звичайно, не росіянами нас назвав, по-іншому. Звуть цього мого знайомого Олександр Ісаков. Він - старший офіцер збройних сил України. Сам себе називає білорусом", - розповідає ведучий.

За його словами, "Ісаков" просто у листі уточнює, що він білорус. Ведучий впевнений, що автор листа попереджає його про серйозну провокацію, яку готують у Києві проти Білорусі. "Цим хлопцям, які називають себе білорусами зараз, мабуть, зовсім нічим зайнятися. І Київ їх може використовувати в своїй брудній грі проти Мінська", - повідомляє він.

"Українська розвідка готується закидати своїх карателів з білоруським корінням в Мінськ. Для того щоб звалити чинну владу, і посадити в Білорусії прихильників Майдану. Вони будуть в груди себе стукати і називати істинними білорусами. Розумієте, яке віроломство я побачив між рядків мого однокашника. Моя справа - попередити Мінськ", - заявляє ведучий-пропагандист.