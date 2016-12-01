Телеканал Шустера залишає медійний ринок України

Про це повідомляється на сторінці телеканалу Facebook.

"Більше року Савік Шустер і вся команда телеканалу 3s.tv працювали, але зараз нам доведеться попрощатися з улюбленою справою, бо у нас закінчилися гроші", - сказано в заяві.

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"Ситуація на медійному ринку нашої країни доведена до абсурду: всі телеканали збиткові. В цих умовах наша спроба працювати за нормальним бізнесовими правилами виявилася невдалою: ми отримали кримінальні справи і штрафи від податкової, а у Савіка забрали дозвіл на роботу", - кажуть представники каналу.

Також в повідомленні говориться, що всі співробітники каналу вже написали заяви про звільнення.