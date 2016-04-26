"Не так легко мене позбутись": Шустер прокоментував заборону на роботу в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам біля Київського центру зайнятості.

“Це цілком спрямована акція”, - зазначив Шустер.

При цьому телеведучий зауважив, що це є наслідком політичного тиску, який розпочався давно проти нього.

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У той же час Шустер заявив, що дещо подібне відбувалося з ним, коли він працював в Росії.

“Я це вже проходив в Росії, але там позбавили посвідки на проживання, тому треба було одразу виїжджати. А в Україні дозвіл на проживання залишився, і я маю право перебувати на території України 90 днів, потім виїжджати і повертатися. Тому не так легко мене буде позбавитись”, - сказав Шустер.

За його словами, цю акцію проти нього навмисно розгорнули напередодні Великодня, оскільки багато людей виїжджають відпочивати, а тому їхня увага не буде прикута до цієї ситуації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні.

Державна служба зайнятості повідомила, що дозвіл громадянину Канади Шустеру був анульований на підставі подання работодавцем документів, які містили недостовірні дані.