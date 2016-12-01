НАЗК знайшло адмінпорушення при купівлі Лещенком скандальної квартири

Про це повідомили в прес-службі НАЗК.

"НАЗК встановило, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тис. грн у новому будинку в історичному центрі Києва Лещенко одержав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником. Будучи на момент придбання неруxомості народним депутатом України, тобто суб’єктом, на якого поширюються вимоги статей 23, 24 закону «Про запобігання корупції», Лещенко одержав подарунок, вартість якого у 1307,43 разів перевищила мінімальну заробітну плату (загальна сума знижки склала 1 млн 801 тис. 648 грн)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до вимог законодавства про адміністративні правопорушення, уповноважена особа Національного агентства склала протокол на народного депутата (відповідно до ч. 1 ст. 1725 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

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Таке порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків карається накладенням штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка.

НАЗК також повідомляє, що розпочато процедуру ознайомлення Лещенка з протоколом про адміністративне правопорушення.

"З метою забезпечення прозорості процесу та уникнення політичних маніпуляцій народному депутату було запропоновано здійснювати відеофіксацію, від якої він категорично відмовився. Лещенко також відмовився ознайомлюватися з адміністративним протоколом без свого адвоката. Тому Національне агентство запрошує народного депутата та його захисника прибути сьогодні, 1 грудня 2016 року, в будь-який час до агентства для завершення процедури ознайомлення з протоколом", - додали в НАЗК.

НАЗК розпочало перевірку матеріалів НАБУ щодо придбання квартири народним депутатом Лещенком 20 вересня цього року.