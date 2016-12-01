СБУ отримала докази державної зради Онищенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Головного слідчого управління Служби безпеки України Григорій Остафійчук на брифінгу.

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«В межах розслідування кримінального провадження щодо фінансування сепаратизму… нами було отримано фактичні дані, які свідчать про наявність в діяннях Олександра Онищенка окремих ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України, це державна зрада», - сказав він.

Крім того, з отриманої СБУ переписки його адвоката видно, що Онищенко отримав російський паспорт та пішов на співпрацю з Кремлем.

Як повідомляв УНІАН, у червні Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є Онищенко.

Онищенко, який має подвійне громадянство, готує масовану інформаційну атаку на Україну у рамках стратегії, узгодженої з Кремлем — СБ України (@ServiceSsu) December 1, 2016

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

9 серпня Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання тримання під вартою.

18 жовтня у НАБУ заявили, що Інтерпол має впродовж 30 днів повідомити рішення щодо можливості оголошення Онищенка у міжнародний розшук.