"Брудна вигадка": на Банковій прокоментували заяву Онищенка про "фінансування" президента

В Адміністрації Президента відреагували на заяву народного депутата Олександра Онищенка про те, що останні два роки він фінансував президента.

Слова нардепа, як підкреслюють в АП, не відповідають дійсності. Про це повідомили в Адміністрації Президента, пише УП.

"Це вже не перший випадок поширення ним брудних вигадок на адресу Президента України. Він політизує свою кримінальну справу і намагається видати себе за жертву політичних репресій", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, у АП також підкреслили, що сподіваються на Національне антикорупційне бюро "максимально швидко розслідує та передасть до суду справу Онищенка".

Нагадаємо, народний депутат України, мільйонер Олександр Онищенко, який переховується за кордоном від українських правоохоронних органів, розповів, що найближчим часом одне з українських видань опублікує інтерв'ю, в якому мільйонер розповів про спільну діяльність з Порошенком. За словами Онищенка, останнім часом він отримує погрози, а на наближених до нього людей здійснюється тиск.