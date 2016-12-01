У справі про замах на Шокіна досі немає підозрюваних - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив керівник Головного слідчого управління Служби безпеки України Григорій Остафійчук.

“Допитано понад тисячу людей, проведено ряд експертиз - трасологічних, балістичних та інших. На жаль, підозру нікому повідомляти”, - сказав він.

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За словами Остафійчука, слідство проаналізувало записи з відеокамер у Печерському районі столиці, але їхня низька якість не дозволяє ідентифікувати автомобілі.

Тому, додав представник СБУ, слідство в усіх областях країни перевіряє на можливу причетність до цього злочину власників автомобілів марки Toyota Land Cruiser 200 чорного кольору. «Можливо, ми зараз робимо дурну роботу, але опрацьовуємо всіх, а це тисячі людей, які є власниками двохсотих «Тойота Ленд Крузер» чорного кольору», - сказав Остафійчук.

Він пояснив, що, оскільки справа є фактовою, то терміни досудового слідства не обмежені одним роком.

Як повідомляв УНІАН, у лютому керівник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що слідство у справі за фактом замаху на життя Шокіна значно просунулось. «Але, на жаль, не можу говорити про деталі, оскільки не маю дозволу слідчого», - сказав він.Також він додав, що не може навіть сказати, чи є конкретні підозрювані у цій справі.

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Довідка УНІАН. 2 листопада 2015 року близько 22.00 було обстріляно робочий кабінет тодішнього генпрокурора Шокіна. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

3 листопада заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що за фактом посягання на життя генпрокурора було відкрито кримінальне провадження за ст. 112 Кримінального кодексу України (замах на державного діяча), що карається позбавленням волі на строк до 15 років або пожиттєвим позбавленням волі. За словами Матіоса, слідство проводить Служба безпеки України, прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

У травні 2016 року речник СБУ Олена Гітлянська заявляла, що слідство у справі про замах на Шокіна здійснює військова прокуратура.