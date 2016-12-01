Аваков про українські ракетні випробуваннях: озброєні – отже сильні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи ракетні погрози РФ.

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"Тому що такий режим (у Росії). Вони думають, що вони все ще нас можуть налякати. Ми у тій ситуації, коли нас налякати неможливо вже. І я вважаю, що українці будуть себе завжди захищати. Це просто залякування і брязкання зброєю, тому що західний світ перебуває у перехідному періоді. Зараз ми шуганемо, і гляди, усі злякаються і віддадуть нам Україну. Ні", - підкреслив Аваков.

"Україна існує незалежно від уявлення про неї Росії. Україна сама має право і повинна думати про себе і свою безпеку, тому глибоко плювати на те, що про неї думають російські генерали, перебуваючи на окупованій території Криму", - заявив Аваков.

Він зазначив, що Збройні сили України роблять все правильно під керівництвом президента Петра Порошенка і секретаря РНБО Олександра Турчинова.

"Треба робити випробування. Озброєні - отже, сильні", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочалися навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких будуть проведені повітряні стрільби.

Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб у районі тимчасово окупованого Криму.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна проводитиме у відповідності з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами в своєму суверенному повітряному просторі.

Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що загрози не можуть перешкодити планам України провести військові навчання.