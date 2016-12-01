Онищенко каже, що передав спецслужбам США записи розмов з Порошенком

Про це він розповів "Українській правді", коментуючи заяви СБУ.

Кілька днів тому Онищенко повідомляв "Українській правді", що збирається провести прес-конференцію з викривальною інформацією проти нинішньої влади.

За інформацією УП з декількох джерел, протягом року Онищенко записував свої розмови з президентом України на ручний годинник із диктофоном.

"Ви почуєте голос гаранта, щоб всі ілюзії зникли про любов до держави і України, до народу. Я два роки щільно йшов з ним і добре його знаю", - зазначив Онищенко.

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"Я розвію міфи про газову справу", - говорив він.

Тепер на питання "Української правди", чи передавав він цей компромат комусь, Онищенко відповів:

"Передав. Американським спецслужбам 29 листопада. Вони прилітали до мене в Європу", - сказав він і надав копію листа від кримінальної прокуратури США.

"Хай вони тепер самі з Порошенком розбираються. Тому є американські спецслужби, на жаль для Порошенка, а не російські", - додав Онищенко.

Як повідомляв УНІАН, СБУ отримала дані, які свідчать про наявність в діяннях підозрюваного в організації "газової схеми" народного депутата Олександра Онищенка окремих ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України – це державна зрада.