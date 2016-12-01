Онищенко каже, що передав спецслужбам США записи розмов з Порошенком
Депутат ВР Олександр Онищенко заявляє, що передав компромат на президента Петра Порошенка Сполученим Штатам Америки.
Про це він розповів "Українській правді", коментуючи заяви СБУ.
Кілька днів тому Онищенко повідомляв "Українській правді", що збирається провести прес-конференцію з викривальною інформацією проти нинішньої влади.
За інформацією УП з декількох джерел, протягом року Онищенко записував свої розмови з президентом України на ручний годинник із диктофоном.
"Ви почуєте голос гаранта, щоб всі ілюзії зникли про любов до держави і України, до народу. Я два роки щільно йшов з ним і добре його знаю", - зазначив Онищенко.
Читайте також"Брудна вигадка": на Банковій прокоментували заяву Онищенка про "фінансування" президента
"Я розвію міфи про газову справу", - говорив він.
Тепер на питання "Української правди", чи передавав він цей компромат комусь, Онищенко відповів:
"Передав. Американським спецслужбам 29 листопада. Вони прилітали до мене в Європу", - сказав він і надав копію листа від кримінальної прокуратури США.
"Хай вони тепер самі з Порошенком розбираються. Тому є американські спецслужби, на жаль для Порошенка, а не російські", - додав Онищенко.
Як повідомляв УНІАН, СБУ отримала дані, які свідчать про наявність в діяннях підозрюваного в організації "газової схеми" народного депутата Олександра Онищенка окремих ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України – це державна зрада.