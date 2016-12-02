У Держдепі США поки не підтвердили передачу Онищенком компромату на Порошенка
У Державному департаменті не стали коментувати заяву народного депутата України Олександра Онищенка про передачу їм Міністерству юстиції США компромату на президента Петра Порошенка.
Про це повідомляє DT.ua з посиланням на заяву офіційного представника американського зовнішньополітичного відомства Марка Тонера.
"Ми, звичайно ж, бачили ці повідомлення. Я змушений перенаправити вас до Міністерства юстиції за коментарем щодо цієї справи. Мені більше нічого додати", – заявив Тонер.
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На уточнююче питання журналіста, чи мала місце зустріч Онищенка з представниками американського Мін'юсту 29 листопада, про яку заявив український депутат, Тонер відповів: "Не можу підтвердити. Приношу свої вибачення, але я не обізнаний про це".
Як повідомляв УНІАН, депутат ВР Олександр Онищенко заявив про передачу компромату на президента Петра Порошенка Сполученим Штатам Америки. За інформацією УП з декількох джерел, протягом року Онищенко записував свої розмови з президентом України на ручний годинник із диктофоном.