У Держдепі США поки не підтвердили передачу Онищенком компромату на Порошенка

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на заяву офіційного представника американського зовнішньополітичного відомства Марка Тонера.

"Ми, звичайно ж, бачили ці повідомлення. Я змушений перенаправити вас до Міністерства юстиції за коментарем щодо цієї справи. Мені більше нічого додати", – заявив Тонер.

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На уточнююче питання журналіста, чи мала місце зустріч Онищенка з представниками американського Мін'юсту 29 листопада, про яку заявив український депутат, Тонер відповів: "Не можу підтвердити. Приношу свої вибачення, але я не обізнаний про це".

Як повідомляв УНІАН, депутат ВР Олександр Онищенко заявив про передачу компромату на президента Петра Порошенка Сполученим Штатам Америки. За інформацією УП з декількох джерел, протягом року Онищенко записував свої розмови з президентом України на ручний годинник із диктофоном.