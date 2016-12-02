Луценко розповів про нові "серйозні факти" в справі Бойка

Про це Юрій Луценко заявив в ефірі телеканалу 1+1.

Про це повідомляє ЛІГА.net.

"Про діяльність пана Бойка в Кабінеті міністрів Азарова є ряд проваджень, в одному з них ми в останній місяць вийшли на дуже серйозні факти, їм буде дана оцінка у ході досудового слідства і, не сумнівайтеся, якщо будуть докази, у мене рука не здригнеться підписати подання до Верховної Ради по кожному з персонажів колишньої влади або нинішньої", - заявив генпрокурор.

Читайте такожБойко VS Ляшко: за фактом бійки нардепів відрито кримінальне провадження

Нагадаємо, в кінці вересня Луценко доручив перевірити готувалися або готуються подання про зняття недоторканності з Бойком.

Також Юрій Луценко заявляв, що для притягнення до кримінальної відповідальності лідера парламентської фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка доказів на той момент немає.

У той же час він спростував заяви народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Сергія Лещенка про те, що у попереднього генпрокурора Віктора Шокіна в його сейфі лежало подання на зняття з Бойка депутатської недоторканності.