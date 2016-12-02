Луценко розповів про нові "серйозні факти" в справі Бойка
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство нещодавно вийшло на "дуже серйозні факти" в одному з проваджень щодо діяльності голови фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка.
Про це Юрій Луценко заявив в ефірі телеканалу 1+1.
Про це повідомляє ЛІГА.net.
"Про діяльність пана Бойка в Кабінеті міністрів Азарова є ряд проваджень, в одному з них ми в останній місяць вийшли на дуже серйозні факти, їм буде дана оцінка у ході досудового слідства і, не сумнівайтеся, якщо будуть докази, у мене рука не здригнеться підписати подання до Верховної Ради по кожному з персонажів колишньої влади або нинішньої", - заявив генпрокурор.
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Нагадаємо, в кінці вересня Луценко доручив перевірити готувалися або готуються подання про зняття недоторканності з Бойком.
Також Юрій Луценко заявляв, що для притягнення до кримінальної відповідальності лідера парламентської фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка доказів на той момент немає.
У той же час він спростував заяви народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Сергія Лещенка про те, що у попереднього генпрокурора Віктора Шокіна в його сейфі лежало подання на зняття з Бойка депутатської недоторканності.