Шуляк стверджує, що нічого не знає про "спецоперацію" проти Євромайдану 20 лютого 2014 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

"Особисто мені таких наказів з боку мого керівництва, а таким керівником був міністр внутрішніх справ, таких задумів не оголошував. Особисто я таких наказів не віддавав. Немає ні записів, ні документів. Розпоряджень ні усних, ні письмових я не отримував", - сказав Шуляк.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2014 року в Києві поновилося протистояння між протестуючими на Майдані і силовиками. Того дня загинули 25 чоловік, більше тисячі були поранені, сотні – госпіталізовані.

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19 лютого тодішній голова СБУ Олександр Якименко заявив, що Службою безпеки та Антитерористичним центром України прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції, оскільки «…радикальні і екстремістські угруповання своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців».

За даними ГПУ, у ніч на 19 лютого 2014 р. в центрі Києва загинули 16 людей, з них 11 - від поранень з мисливських рушниць, близько 200 осіб було поранено.

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20 лютого у центрі столиці співробітники київського "Беркуту" почали відкрито застосовувати проти мітингувальників вогнепальну зброю.