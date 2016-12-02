Шуляк стверджує, що нічого не знає про "спецоперацію" проти Євромайдану 20 лютого 2014 року
Колишній командувач внутрішніми військами МВС України Станіслав Шуляк стверджує, що йому нічого не відомо про проведення "спецоперації" проти активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
"Особисто мені таких наказів з боку мого керівництва, а таким керівником був міністр внутрішніх справ, таких задумів не оголошував. Особисто я таких наказів не віддавав. Немає ні записів, ні документів. Розпоряджень ні усних, ні письмових я не отримував", - сказав Шуляк.
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2014 року в Києві поновилося протистояння між протестуючими на Майдані і силовиками. Того дня загинули 25 чоловік, більше тисячі були поранені, сотні – госпіталізовані.
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19 лютого тодішній голова СБУ Олександр Якименко заявив, що Службою безпеки та Антитерористичним центром України прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції, оскільки «…радикальні і екстремістські угруповання своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців».
За даними ГПУ, у ніч на 19 лютого 2014 р. в центрі Києва загинули 16 людей, з них 11 - від поранень з мисливських рушниць, близько 200 осіб було поранено.
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20 лютого у центрі столиці співробітники київського "Беркуту" почали відкрито застосовувати проти мітингувальників вогнепальну зброю.