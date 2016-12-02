Відеодопит екс-командувача внутрішніх військ Шуляка у справі про розстріли на Майдані: наживо

Сьогодні у Святошинському суді Києва відбудеться допит колишнього командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка у режимі відеоконференції із Ростова.

Шуляк виступає як свідок у справі вбивства людей під час Євромайдану.

Читайте такожСьогоднішній допит Шуляка щодо розстрілу Майдану організовано з порушеннями - адвокат сімей Небесної сотні

Як передає кореспондент УНІАН, під час судового засідання забезпечений відеозв’язок з Ростовським обласним судом РФ, в якому перебувають Шуляк разом з адвокатом.

Тривалість допиту Шуляка обмежили 3,5 годинами.

Варто зазначити, що допит Шуляка планувався спочатку 25 листопада – разом із екс-президентом Віктором Януковичем.

Нагадаємо, що 28 листопада після допиту Януковича, суддя Ростовського обласного суду (РФ) запропонував розпочати допит Шуляка в той же день, однак головуючий суддя по справі екс-«беркутівців» Сергій Дячук зауважив, що учасники процесу вже стомилися і робочий день завершено, тому запропонував провести його 2 грудня о 13.00.

Сьогодні під Лук’янівським СІЗО, де перебувають екс-«беркутівці», яких підозрюють у скоєнні цих злочинів, ситуація була спокійною.

Також вранці було тихо під будівлею Святошинського суду.

Як повідомляв УНІАН, відео допит Віктора Януковича у цій справі відбувся лише з другої спроби. Адже 25 листопада активістипід Лук’янівським СІЗО не випускали авто із екс-«беркутівцями», щоб ті дісталися Святошинського суду.