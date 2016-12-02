Посольство США про "компромат" Онищенка на Порошенка: "Враховуйте джерело"

"Слід також пам'ятати, що вся ця інформація пішла від однієї певної людини, і як кажуть в Америці "consider the source" (враховуйте джерело), - заявили в посольстві у коментарі для Zn.ua.

"Ми також бачили ці повідомлення, і можемо тільки перенаправити Вас в Міністерство юстиції США", - зазначили в дипустанові.

Читайте такожЛуценко заявив про наявність доказів щодо співпраці Онищенка із російськими спецслужбами

Як повідомляв УНІАН, у червні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало шкоди державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того часу він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Днями Онищенко заявив, що передав спецслужбам США «компромат» на Порошенка. Депутат стверджує, що він протягом року записував свої розмови з президентом України на ручний годинник з диктофоном.