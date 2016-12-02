Шуляк визнав, що вів телефонні перемовини з керівником снайперів під час розстрілу Майдану

Про це заявили представники ГПУ під час допиту Шуляка, передає Еспресо.TV.

"Встановлено, що 20 лютого у вас нараховується 31 телефонне з'єднання з полковником Асавелюком. З них 12 з'єднань у період активної фази з 9 до 12", - розповів представники прокуратури.

Шуляк заявив, що "Асавелюк і багато інших офіцерів, які знаходилися серед військ у цей період, вони дзвонили".

Читайте такожШуляк стверджує, що нічого не знає про "спецоперацію" проти Євромайдану 20 лютого 2014 року

Він розповів, що в нього були сотні дзвінків, які він вже не пам'ятає.

"Пройшло багато часу, я не пам'ятаю предмет розмови. Але визнаю, що дзвінки були", - розповів Шуляк.

Також за інформацією ГПУ, Шуляк зідзвонювався з полковником ЗСУ Дремухом.

ГПУ підтвердила також телефонні перемовини Шуляка з екс-командиром спецроти "Беркут" Садовником, екс-президентом Януковичем.

Як повідомляв УНІАН, Шуляка допитують як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.