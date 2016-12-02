Шуляк "не знає", до якого підрозділу входили бійці "чорної роти", що стріляли в активістів Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

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"Я не можу сказати про приналежність (до конкретного підрозділу-УНІАН) людей, які вели вогонь Для цього недостатньо інформації", - сказав Шуляк.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2014 року в Києві загострилося протистояння між протестуючими на Майдані і силовиками. Того дня загинули 25 осіб.

За даними ГПУ, у ніч на 19 лютого 2014 р. в центрі Києва загинули 16 людей.

20 лютого у центрі столиці співробітники київського "Беркуту" почали відкрито застосовувати проти мітингувальників вогнепальну зброю.