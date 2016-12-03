З 2017 року е-декларації подаватимуть директори шкіл та ректори вишів (документ)

Про це йдеться у відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на інформаційний запит Освіта.ua.

"Керівники управлінь освіти обласних, Київської міської, районних державних адміністрацій, а також керівники навчальних закладів державної та комунальної форми власності будуть зобов'язані подавати е-декларації", - йдеться у повідомленні.

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Е-декларації подаватимуть чиновники, у яких є посадові повноваження керувати трудовим колективом й адміністративно-господарські функції.

У НАЗК наголосили, що декларування стосується тих співробітників, які виконують ці обов'язки на постійній основі.