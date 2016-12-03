З 2017 року е-декларації подаватимуть директори шкіл та ректори вишів (документ)
11:20, 03 грудня 2016Політика
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Починаючи з 1 січня 2017 року, керівники навчальних закладів державної та комунальної форми власності заповнюватимуть е-декларації.
З 2017 року е-декларації подаватимуть керівники шкіл і вишів / Фото УНІАН
Про це йдеться у відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на інформаційний запит Освіта.ua.
"Керівники управлінь освіти обласних, Київської міської, районних державних адміністрацій, а також керівники навчальних закладів державної та комунальної форми власності будуть зобов'язані подавати е-декларації", - йдеться у повідомленні.
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Е-декларації подаватимуть чиновники, у яких є посадові повноваження керувати трудовим колективом й адміністративно-господарські функції.
У НАЗК наголосили, що декларування стосується тих співробітників, які виконують ці обов'язки на постійній основі.
osvita.ua
osvita.ua
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