ЗМІ назвали імена нардепів, яких притягнуть до відповідальності за приховування в е-деклараціях
Національне агентство з питань запобігання корупції повинно покарати 4 нардепів, які не повідомили НАЗК про зміни у майновому стані з 1 вересня.
Про це повідомило джерело в Генпрокуратурі, передає "Українська правда".
Зокрема, йдеться про позафракційного нардепа Володимира Мисика, який продав Lexus LX 570, 2010 р.в. за 100 тисяч гривень.
Другий – нардеп з "Волі народу" Сергій Мельничук, який купив автомобіль Toyota Land Cruiser, 2012 року випуску за 0,5 млн грн.
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Третім нардепом, який не повідомив про зміну майнового стану, є Іван Мірошніченко із "Самопомочі", який купив мотоцикл Harley-Davidson, 2012 року випуску за 141 тис. грн.
Четвертий – Мустафа Найєм з БПП, який купив автомобіль Honda Accord, 2010 року за 364 тис. грн. Він вже прокоментував ситуацію, стверджуючи, що така ситуація, - "наслідок технічних проблем сайту НАЗК".
Раніше УНІАН повідомляв, що четверо народних депутатів приховали відомості про придбання після 1 вересня транспортних засобів і отримання доходу від відчуження майна.