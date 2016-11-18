ЗМІ назвали імена нардепів, яких притягнуть до відповідальності за приховування в е-деклараціях

Про це повідомило джерело в Генпрокуратурі, передає "Українська правда".

Зокрема, йдеться про позафракційного нардепа Володимира Мисика, який продав Lexus LX 570, 2010 р.в. за 100 тисяч гривень.

Другий – нардеп з "Волі народу" Сергій Мельничук, який купив автомобіль Toyota Land Cruiser, 2012 року випуску за 0,5 млн грн.

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Третім нардепом, який не повідомив про зміну майнового стану, є Іван Мірошніченко із "Самопомочі", який купив мотоцикл Harley-Davidson, 2012 року випуску за 141 тис. грн.

Четвертий – Мустафа Найєм з БПП, який купив автомобіль Honda Accord, 2010 року за 364 тис. грн. Він вже прокоментував ситуацію, стверджуючи, що така ситуація, - "наслідок технічних проблем сайту НАЗК".

Раніше УНІАН повідомляв, що четверо народних депутатів приховали відомості про придбання після 1 вересня транспортних засобів і отримання доходу від відчуження майна.