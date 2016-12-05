Яценюк судитиметься через повідомлення про його "вілли" в Маямі

14:01, 05 грудня 2016
Політика
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Арсеній Яценюк заявляє, що не має і ніколи не мав у власності ані рухомого, ані нерухомого майна за межами держави Україна; не має закордонних рахунків у банках; не має жодного відношення до іноземних компаній, тим більше не є власником чи кінцевим бенефіціаром компаній, зареєстрованих за межами України.

"Народний фронт"

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк звернувся із позовною заявою до суду на автора неправдивої інформації про начебто придбання ним 24-х вілл у Маямі. Справа розглядатиметься у Солом'янському районному суді Києва.

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У позовній заяві йдеться, що поширена відповідачем - Олегом Торгалом інформація є недостовірною та такою, що абсолютно не відповідає дійсності.

Арсеній Яценюк заявляє, що не має і ніколи не мав у власності ані рухомого, ані нерухомого майна за межами держави Україна; не має закордонних рахунків у банках; не має жодного відношення до іноземних компаній, тим більше не є власником чи кінцевим бенефіціаром компаній, зареєстрованих за межами нашої Держави.

"Більше того, Арсеній Яценюк є виключно громадянином України і ніколи не мав громадянства іншої країни та не отримував права на постійне проживання у жодній країні світу", - йдеться в документі.

Крім того, зазначена неправдива інформація спростовується й тим, що ані позивач особисто, ані його довірені особи ніколи не відвідували Маямі з метою придбання у власність нерухомого майна.

Арсеній Яценюк звертається до суду визнати недостовірною інформацію, поширену Олегом Торгалом, та зобов'язати його протягом десяти календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду спростувати її в такий самий спосіб, яким ця неправдива інформація була поширена.

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