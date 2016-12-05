Яценюк судитиметься через повідомлення про його "вілли" в Маямі

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк звернувся із позовною заявою до суду на автора неправдивої інформації про начебто придбання ним 24-х вілл у Маямі. Справа розглядатиметься у Солом'янському районному суді Києва.

Читайте такожЛуценко "покарав" доганою слідчого Суса, який "сховав" джип Audi Q7 у 85-річної бабусі

У позовній заяві йдеться, що поширена відповідачем - Олегом Торгалом інформація є недостовірною та такою, що абсолютно не відповідає дійсності.

Арсеній Яценюк заявляє, що не має і ніколи не мав у власності ані рухомого, ані нерухомого майна за межами держави Україна; не має закордонних рахунків у банках; не має жодного відношення до іноземних компаній, тим більше не є власником чи кінцевим бенефіціаром компаній, зареєстрованих за межами нашої Держави.

"Більше того, Арсеній Яценюк є виключно громадянином України і ніколи не мав громадянства іншої країни та не отримував права на постійне проживання у жодній країні світу", - йдеться в документі.

Крім того, зазначена неправдива інформація спростовується й тим, що ані позивач особисто, ані його довірені особи ніколи не відвідували Маямі з метою придбання у власність нерухомого майна.

Арсеній Яценюк звертається до суду визнати недостовірною інформацію, поширену Олегом Торгалом, та зобов'язати його протягом десяти календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду спростувати її в такий самий спосіб, яким ця неправдива інформація була поширена.