Яценюк подає до суду через "качку" про купівлю ним 24 вілл у США

Про це Яценюк написав на своїй сторінці у Facebook.

"Подаю позов у суд на провокатора, який опублікував "качку" про начебто придбання мною в Маямі 24-х вілл за мільйони доларів. Повний абсурд, скинутий на голови людям, замученим війною, непевністю і переживаннями, виснаженими постійними інформаційними атаками, а від того дуже вразливим - це давно оголошена війна не проти мене особисто, а проти кожного громадянина з метою дезорієнтації і втрати довіри у власну державу", - написав Яценюк.

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За його словами, фейк про начебто придбані у США 24 вілли - це частина спецоперації проти України.

"З часів роботи на посаді прем’єр-міністра чітко знаю, як народжуються такі атаки і що є їхньою причиною. Щойно повернувся з Брюсселя, де мав надважливі зустрічі з європейськими партнерами, від позиції яких великою мірою залежить утримання світового антипутінського фронту і збереження та посилення санкцій проти Росії. Такі контакти відслідковують російські спецслужби", - пояснив Яценюк.

Він нагадав, що у Росії знають, що ці міжнародні зустрічі можуть принести багато безсонних ночей кремлівському керівництву, а тому за будь-яку ціну намагаються підірвати довіру Заходу до української дипломатії.

"Саме тому чергова брехня про мільйонну нерухомість шириться Інтернетом з такою швидкістю, а сьогодні-завтра буде підхоплена "Інтером" та іншими ЗМІ, які отримують команди з Москви, та п’ятою колоною", - резюмував екс-прем'єр.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про начебто купівлю колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком більше двох десятків вілл в американському штаті Флорида.