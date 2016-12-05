Перестрілка у Княжичах: Аваков вирішив повернутися з Канади тільки в ніч на середу
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір достроково повернутися в Україну з Канади у зв'язку з трагедією в Княжичах.
Аваков зазначив, що у вівторок зранку проведе зустрічі з міністром міжнародної торгівлі Канади Христею Фріланд і міністром громадської безпеки Ральфом Гудейлом, після чого вилетить в Україну, передає "Українська правда".
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"Ці дві зустрічі з міністрами фундаментальні для підтримки програми допомоги Канади сектору безпеки України. Решту відкладемо й скасуємо", – сказав він.
З врахуванням різниці у часі до України Аваков повинен прибути у ніч на середу.
Як відомо, раніше Аваков планував повернутися в Україну через три дні.
За його словами, ситуація розслідується і він у курсі всіх деталей.
У ніч на неділю у селі Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинули 5 правоохоронців.