Перестрілка у Княжичах: Аваков вирішив повернутися з Канади тільки в ніч на середу

Аваков зазначив, що у вівторок зранку проведе зустрічі з міністром міжнародної торгівлі Канади Христею Фріланд і міністром громадської безпеки Ральфом Гудейлом, після чого вилетить в Україну, передає "Українська правда".

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"Ці дві зустрічі з міністрами фундаментальні для підтримки програми допомоги Канади сектору безпеки України. Решту відкладемо й скасуємо", – сказав він.

З врахуванням різниці у часі до України Аваков повинен прибути у ніч на середу.

Як відомо, раніше Аваков планував повернутися в Україну через три дні.

За його словами, ситуація розслідується і він у курсі всіх деталей.

У ніч на неділю у селі Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинули 5 правоохоронців.