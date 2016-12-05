Поліцейська трагедія у Княжичах: родичам не віддають тіла загиблих (відео)

Першою приїхала мати оперативника київського главку Юліана Рудька. Морг ще не працював, тому вона почала стукати у зачинені двері моргу, щоб побути востаннє із загиблим 25-річним сином.

Згодом прибули й колеги загиблих правоохоронців, усі поспішали на 9-ту ранку.

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Але з усіма документами хтось сильно забарився, а без них тіла віддавати рідним не можна.

Об 11 приїхала одна з чиновниць МВС й почала запевняти, що скоро все привезуть.

За попередньою інформацією, прокуратура заборонила віддавати тіла загиблих поліцейських, бо не проведено всі необхідні експертизи.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.