Експерти кажуть про високу вірогідність дострокових виборів до ВР через загравання влади з екс-регіоналами

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, директор соціологічної служби “Український барометр” Віктор Небоженко вважає, що листопад ознаменувався посиленням «війни всіх проти всіх» у верхівці влади, при тому, що загроза правлячій верхівці від народу була мінімізована.

На думку Небоженка, на сьогодні діюча влада грає у небезпечну гру - віддаляє від себе патріотів, волонтерів, соціально активних громадян, заграючи з політиками з колишнього табору Партії регіонів. Разом з тим він вважає, що Банковій для отримання позитивного для себе результату на можливих дострокових парламентських виборах потрібно вибудувати чіткий репресивний ланцюжок за участю судової влади та правоохоронців.

Своєю чергою експерт стратегічного консалтингу “Гардарика” Костянтин Матвієнко вважає, що фактично вже почалася підготовка до позачергових парламентських виборів, які, на його думку, відбудуться в І кварталі - максимум до кінця першого півріччя 2017 року, за участю старого складу Центрвиборчкому та за нині діючим виборчим законодавством.

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Матвієнко вважає, що на цих виборах партнерами політичної сили президента Петра Порошенка по майбутній коаліції стануть Олег Ляшко зі своєю партією, а також партії “Відродження” та “Наш край” з колишніх регіоналів. “Це коаліція за задумом Банкової”, - заявив він.

Разом з тим політолог вважає, що реалізація такого плану може загрожувати державності України, оскільки такий формат Верховної Ради не сприйме суспільство.

Розділяє думку своїх колег стосовно великої вірогідності дочасних парламентських виборів і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Він також вважає, що після листопада країна виходитиме на підготовку парламентських виборів, “і дай Бог лише парламентських”. Інакше, на думку Карасьова, політичну систему чекає обвал.