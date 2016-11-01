Опитування: 42% українців за дострокові вибори до Верховної Ради

В Україні 42% громадян, станом на вересень цього року, заявили, що готові підтримати дострокові вибори до Верховної Ради. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

В той же час 64% українців заявили, що готові проголосувати на дострокових парламентських виборах.

Зокрема, 18% респондентів висловили однозначну підтримку ідеї проведення дострокових парламентських виборів в Україні, ще 24% зазначили, що скоріше підтримують дочасне волевиявлення, аніж навпаки. В той же час 18% опитаних вибрали варіант "важко відповісти".

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При цьому 21% респондентів рішуче проти дострокових виборів до парламенту, ще 19% - швидше проти, ніж за.

Якби позачергові вибори відбувалися найближчої неділі, в них точно взяли би участь 31% опитаних, "скоріше так" - 33%, не голосували б 28%, не визначилися - 8%.

Якщо порівнювати результати із червнем 2016 року, то підтримка ідеї дострокових виборів зросла на 4 відсоткових пункти. Зокрема, проголосувати в червні були готові 56% опитаних, не готові - 32%, не визначилися - 11%.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) з 28 вересня по 7 жовтня 2016 року. Метод опитування - особисте інтерв'ю у респондента на дому. Всього було опитано 2 тис. 400 жителів України у віці від 18 років. Допустима похибка не перевищує 2%.