Наша Україна перейде від слів до діла

Астрологічний прогноз на тиждень Що було...

Цитата з минулого прогнозу: "На цьому тижні основні події будуть пов`язані зі вступом "Нашої України" в широку коаліцію і формуванням опозиції… Але на цьому тижні створиться складна ситуація, щодо якої поки що немає компромісів". Минулого тижня було декілька, на перший погляд, не дуже значних ситуацій, які створили перешкоди для входження блоку "Наша Україна" в парламентську коаліцію. Вони носили характер емоційних обговорень, суперечок.

Цитата: " Ця ситуація викличе суперечки і в самій "Нашій Україні"… А реальні результати цих суперечок ми зможемо побачити тільки в третій декаді вересня. Проте, і на цьому тижні, і в останній декаді поточного місяця сили цих суперечок недостатньо, щоб створити серйозну кризу або остаточний розкол в блоці, але і можливостей для пошуку компромісів не видно. Швидше за все, ця ситуація збережеться в такому стані до 2007 року – тоді вирішуватиметься, чи зможе "Наша Україна" подолати ці розбіжності". Минулого тижня, дійсно, були суперечки в "Нашій Україні" з питань вступу до коаліції, але вони не завершилися конкретними діями. Чекаємо останньої декади вересня.

Що буде...

Однією з найважливіших подій майбутнього тижня буде процес, пов`язаний зі вступом блоку "Наша Україна" до коаліції. Насправді це тільки "зовнішня оболонка", а з погляду астрології ситуація виглядає, як суперечки з ідеологічних і організаційних питань. Разом з тим, зараз ще не ясно, що відбувається в блоці. На цьому і наступному тижнях повинні відбутися події, які вже конкретніше вирізнять ті проблеми, що їх потрібно буде вирішити в майбутньому "Нашій Україні", щоб визначитися з ідеологією і внутрішньою організацією. Але все одно поки що повної ясності в цій ситуації навряд чи варто чекати. Швидше за все, тільки в 2007 році слід чекати подій, на підставі яких і будуть ухвалені остаточні рішення. Не виключено, що наступного року ми побачимо реорганізацію системи управління в блоці.

Зараз є видимою сильна підтримка України з боку зарубіжних партнерів. Тема – ідеологічна і інформаційна співпраця. Ці відносини сприятливі і перспективні. Вони продовжаться декілька років, а стануть помітними тільки через деякий час. Поки що важко визначити всіх учасників цієї співпраці, але вже можна з високою ймовірністю припустити, що одним з них буде Польща. Хоча ця програма вже почала працювати, зараз вона тільки напрацьовує потенціал, а конкретні події будуть пізніше.

Цього тижня з високою ймовірністю можна чекати конфліктів з фінансових питань. Але в політичному житті України такі ситуації, швидше за все, будуть на рівні локальних суперечок, які не вплинуть на економіку країни в цілому.

В цілому майбутній тиждень повинен бути не дуже активним. Нових подій мало, актуальними залишаються відомі ситуації, які вже сформувалися на даний момент.

Вадим Феофанов