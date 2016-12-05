Нардепи обговорили "одкровення Онищенка" щодо політичної корупції в Україні (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Розповідь депутата-втікача Олександра Онищенка про масштабну політичну корупцію в Україні газета публікує, не називаючи конкретних фігурантів і посередників цих оборудок, бо журналісти не змогли їх підтвердити.

Публікацію у британській The Independent сьогодні обговорили на погоджувальній Раді у парламенті. Вона викликала неоднозначну реакцію серед нардепів.

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Зокрема, радикал Олег Ляшко вимагає створення депутатської спецкомісії для аналізу суті заяв Онищенка. Інші депутати говорять про замовний характер статті. В ході обговорення було зазначено, що газета Independent належить російському олігарху Олександру Лєбєдєву і пропозиції щодо публікації «одкровень Онищенка» начебто отримувала низка німецьких видань.