В Литву не пустили суддів Конституційного суду РФ через Крим: Путін вже бурчить про "ідіотизм"

Про це пише видання DELFI з посиланням на агентство BNS.

Повідомляється, що російські судді мали намір прибути на Всесвітній конгрес конституційних судів, який повинен відбутися в березні. Однак в листопаді цього року Департамент міграції за пропозицією МЗС Литви прийняв рішення внести суддів Конституційного суду РФ в список осіб, яким в'їзд до Литви заборонений.

«Рішення прийнято тому, що в 2014 році Конституційний суд Росії ухвалив судове визначення, яким формалізував анексію Криму, а це грубе порушення загальновизнаних норм міжнародного права», - сказав прес-аташе литовського зовнішньополітичного відомства Кястутис Вашкелявічюс. За його словами, Литва інформувала про своє рішення всі країни ЄС. За словами представника МЗС, російські судді внесені в списки "з урахуванням всіх передбачених правовими актами норм і процедур", судді мають право оскаржити це рішення литовської дипломатії в судах Литви.

Президент Росії Володимир Путін назвав таке рішення «ідіотським», пише «РИА Новости».

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"Наприклад, раптом прибалтійська держава Литва, яке є нині депозитарієм Всесвітньої конференції судів, яка раз у три роки збирається, надіслала нам нещодавно депешу про те, що судді конституційного суду становлять загрозу для безпеки Литовської республіки", - розповів голова Конституційного суду Валерій Зорькін на зустрічі з Путіним в Кремлі.

За його словами, постає питання, чи можуть російські судді поїхати на цей захід або вже ні. Зорькін зізнався, що вже хотів попросити главу держави провести конференцію в Росії.

"Ми ж нікому не будемо забороняти, щоб до нас приїжджали. Дивні речі часом кояться. Але це наносне, бо ж не Німеччина заборонила і не Австрія заборонила", - додав він.

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"Вибачте, що власне послужило приводом для такого ідіотського рішення?", - поцікавився Путін.

Зорькін відповів, що в Вільнюсі пояснили свої дії тим, що суд порушив територіальну недоторканність України, коли прийняв рішення про відповідність окупації Криму російській конституції.