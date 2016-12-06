В Литву не пустили суддів Конституційного суду РФ через Крим: Путін вже бурчить про "ідіотизм"
Литва прийняла рішення не впускати на територію країни суддів Конституційного суду РФ, який узаконив анексію Росією Криму. Таке рішення російський президент Володимир Путін назвав "ідіотським".
Про це пише видання DELFI з посиланням на агентство BNS.
Повідомляється, що російські судді мали намір прибути на Всесвітній конгрес конституційних судів, який повинен відбутися в березні. Однак в листопаді цього року Департамент міграції за пропозицією МЗС Литви прийняв рішення внести суддів Конституційного суду РФ в список осіб, яким в'їзд до Литви заборонений.
«Рішення прийнято тому, що в 2014 році Конституційний суд Росії ухвалив судове визначення, яким формалізував анексію Криму, а це грубе порушення загальновизнаних норм міжнародного права», - сказав прес-аташе литовського зовнішньополітичного відомства Кястутис Вашкелявічюс. За його словами, Литва інформувала про своє рішення всі країни ЄС. За словами представника МЗС, російські судді внесені в списки "з урахуванням всіх передбачених правовими актами норм і процедур", судді мають право оскаржити це рішення литовської дипломатії в судах Литви.
Президент Росії Володимир Путін назвав таке рішення «ідіотським», пише «РИА Новости».
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"Наприклад, раптом прибалтійська держава Литва, яке є нині депозитарієм Всесвітньої конференції судів, яка раз у три роки збирається, надіслала нам нещодавно депешу про те, що судді конституційного суду становлять загрозу для безпеки Литовської республіки", - розповів голова Конституційного суду Валерій Зорькін на зустрічі з Путіним в Кремлі.
За його словами, постає питання, чи можуть російські судді поїхати на цей захід або вже ні. Зорькін зізнався, що вже хотів попросити главу держави провести конференцію в Росії.
"Ми ж нікому не будемо забороняти, щоб до нас приїжджали. Дивні речі часом кояться. Але це наносне, бо ж не Німеччина заборонила і не Австрія заборонила", - додав він.
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"Вибачте, що власне послужило приводом для такого ідіотського рішення?", - поцікавився Путін.
Зорькін відповів, що в Вільнюсі пояснили свої дії тим, що суд порушив територіальну недоторканність України, коли прийняв рішення про відповідність окупації Криму російській конституції.