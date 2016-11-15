Гаазький трибунал прирівняв анексію Криму до міжнародного воєнного конфлікту - звіт

Про це йдеться у щорічному звіті попереднього розслідування прокурора суду Фату Бенсуда, оприлюдненому 14 листопада.

«Наявна інформація свідчить про те, що ситуація в межах території Криму і Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між Україною і Росією», - йдеться у звіті.

«Цей міжнародний збройний конфлікт почався не пізніше 26 лютого (2014 року), коли Російська федерація розгорнула особовий склад своїх збройних сил, щоб отримати контроль над частинами території України без згоди українського уряду», - заявив прокурор.

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«Право міжнародних збройних конфліктів можна застосувати до даної ситуації і після 18 березня 2014 року (так зване «приєднання» Криму та Севастополя до складу РФ – УІНАН) в тій мірі, у якій події на території Криму і Севастополя будуть рівнозначні стану триваючої окупації», - йдеться в документі.

У звіті наголошується, що визначення правомірності початкової інтервенції, яка спричинила окупацію, не потрібне.

«Для цілей Римського статуту збройний конфлікт може мати міжнародний характер, якщо одна або кілька держав частково або повністю захоплює територію іншої держави, зустрічає чи ні окупація збройний опір», - підкреслюють у суді.

Нагадаємо, 8 вересня 2015 року Україна подала заяву про злочини проти людяності й військові злочини, скоєні РФ й терористичними організаціями "ДНР/ЛНР", які призвели до тяжких наслідків і масових вбивств.